Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı?

Şair, öğretmen, vaiz, Kur'an tercümanı, İslam ve vatan aşığı… En önemlisi İstiklal Marşı'nın yazarı…Onu birçok unvan ve sıfatla anabiliriz… Mehmet Akif Ersoy’dan bahsediyoruz. Bir daha benzeri yazılamayacak, İstiklal Marşı'nın dizelerine imzasını attı. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde milletimizin hissiyatına tercüman oldu. Mehmet Akif'in bıraktığı en büyük miras İstiklal Marşı'nın yazılış hikâyesiyle milli şairimiz Mehmet Akif’i rahmet ve minnetle anıyoruz.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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