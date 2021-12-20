Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı?

Gençlere Fikriyat'ı sorduk! - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni bir formatla karşınızdayız...
Şair, öğretmen, vaiz, Kur'an tercümanı, İslam ve vatan aşığı… En önemlisi İstiklal Marşı'nın yazarı…Onu birçok unvan ve sıfatla anabiliriz… Mehmet Akif Ersoy’dan bahsediyoruz. Bir daha benzeri yazılamayacak, İstiklal Marşı'nın dizelerine imzasını attı. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde milletimizin hissiyatına tercüman oldu. Mehmet Akif'in bıraktığı en büyük miras İstiklal Marşı'nın yazılış hikâyesiyle milli şairimiz Mehmet Akif’i rahmet ve minnetle anıyoruz.
İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesiyle ilgili haberimizi okumak için tıklayın
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal
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Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni bir formatla karşınızdayız...
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