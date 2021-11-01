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İslam sanatının merkezi: Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Yayınlanma Tarihi: 01.11.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 17:23

Peygamberimizin mübarek ayak izi, sakal-ı şerifler, Hz. Ali ve Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerimler ve daha fazlası...Uzak Yakın programımızın yeni bölümünde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne konuk olacağız. Tarihi binası ve barındırdığı nadir eserlerle hazine değerinde. Hazırsanız, dünyanın en zengin İslam sanatı koleksiyonuna sahip olan müzeyi adım adım gezelim.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal

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