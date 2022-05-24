İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın yağmalanan kütüphanesi I Eski Defterler

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin en yakın tanığıydı. Kültür sanatın merkezi konumunda olan Mercan’daki konağında binlerce el yazmasını oluşturan kütüphanesi vardı. Ancak bu konak, İbnülemin’in ömrünün sonuna kadar unutamayacağı acı bir olaya sahne oldu.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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