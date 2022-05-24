İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın yağmalanan kütüphanesi I Eski Defterler

"Ramazan herkes için bir rahmet iklimi" I Ramazan'dan An'lar: Zekeriya Erdim
Ramazan herkes için bir rahmet, bereket iklimidir. İyiliklerin çoğaldığı, kötülüklerin azaldığı...
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin en yakın tanığıydı. Kültür sanatın merkezi konumunda olan Mercan’daki konağında binlerce el yazmasını oluşturan kütüphanesi vardı. Ancak bu konak, İbnülemin’in ömrünün sonuna kadar unutamayacağı acı bir olaya sahne oldu.
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal
💠
***
▶Yenilenen AKM'de neler var?
▶Dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonu bu müzede!
▶ Müslüman bilim insanlarının denizcilik tarihindeki izleri
▶Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
▶Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi
▶ Mihriban şiirinin 'gerçek' hikâyesi
▶ Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
▶ Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi
▶ Onbeşlilerin hazin öyküsü
▶ Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ramazan herkes için bir rahmet, bereket iklimidir. İyiliklerin çoğaldığı, kötülüklerin azaldığı...
Ramazan, Müslümanlar için rahmet ve mağfiret mevsimidir. İnsanların ruhunu yenileyerek dirlik...
Ramazan, içerisinde birçok fazileti barındıran, insanların ruhlarını yenileyen bir aydır. Bu...
Her kitabın ilk basımı sancılı olur. Ya gerekli ilgiyi görmez ya da parasızlıktan dolayı uzun...
Fikriyat'ta "Teneffüs" zili çaldı. Yeni formatımız olan "Teneffüs" geleceğimize ışık tutan...
Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Medeniyet Üniversitesi...