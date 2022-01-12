Arama

Menu

Gençlere sorduk: İyi Bir İnsanda Olması Gereken Üç Vasıf Nedir? I İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yayınlanma Tarihi: 12.01.2022 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 17:33

Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Medeniyet Üniversitesi "İlim ve Medeniyet Topluluğu" öğrencileri ile oldukça verimli bir vakit geçirdik. Gençler; İlim ve Medeniyet Topluluğu'nun hem akademik hem de sosyal anlamda öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat tanıdığından bahsettiler. Fikriyat ekranlarından gençlere seslendiler. Öğrenciliğin zor ve kolay yanlarında değindiler. Tabi ki Fikriyat'ı unutmadılar; hepsinin aklında Fikriyat bir düşünceden çok daha fazla şeyi ifade ediyordu. Bir yaşam biçimi olarak kendilerinde ifade eden hisler ve gündelik yaşamla ilgili düşüncelerinin hepsi, bu bölümde sizleri bekliyor. "Gençlere sorduk" yenilenen yüzüyle gençlerle buluşmaya devam edecek.

🎬 İlk bölümü izlemek için tıklayın

🎬 İkinci bölümü izlemek için tıklayın

🎬 Üçüncü bölümü izlemek için tıklayın

🎬 Dördüncü bölümü izlemek için tıklayın

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DAHA FAZLA
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN