İslam Medeniyeti Kulübü öğrencilerine sorduk! I İbn Haldun Üniversitesi

Gençlere sorduk! - İstanbul Üniversitesi "İSAR Öğrenci Topluluğu"
Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz formatımızın ikinci bölümünde...
Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz formatımızın üçüncü bölümünde İbn Haldun Üniversitesi, İslam Medeniyeti Kulübü'nü misafir ettik. Gençler önce kulüplerini tanıttı, daha sonra Fikriyat'ı anlattılar. Hepsinin aklında Fikriyat bir düşünceden çok daha fazla şeyi ifade ediyordu. Bir yaşam biçimi olarak kendilerinde ifade eden hisler ve gündelik yaşamla ilgili düşüncelerinin hepsi yeni formatımız "Gençlere sorduk"ta sizlerle...
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