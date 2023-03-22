Yatsı ve Vitir Namazı'nın kılınışı

İslam'ın en temel ibadet olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Rabbe şükrün ve itaatin zirve noktasını teşkil eden bu ibadet, Peygamberimiz tarafından dinin direği olarak tanımlanmıştır. Mümin kimsenin namazın nasıl kılınacağını mutlaka bilmesi gerekir. İşte günün son vakti olan yatsı namazının ve vitir namazının kılınışı...

🔷 İslam'ın temel ibadeti namaz, beş vakit olarak hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'râc gecesinde farz kılınır. Efendimizin (SAV) "dinin direği" olarak ifade ettiği namaz, Kur'an'da pek çok defa geçer.

🔷 Belirli vakitlerde müminlere farz kılınan namaz, kulun Rabbine olan şükrünü ifade ettiği gibi onu kötü işlerden de alıkoyan bir eylemdir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınması gereken namazın nasıl kılınacağını Efendimizden (SAV) öğreniriz.

Yatsı ve Vitir Namazı'nın kılınışlarını okumak için tıklayın

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