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Vahdet-i Vücûd anlayışının Şeyh-i Kebir'i Sadreddin Konevî

Yayınlanma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:48 Güncelleme Tarihi: Ocak 20, 2025 11:29

Mustafa Akar, Ekrem Demirli ile Sadreddin Konevî, Konevî'nin metafizik düşünceleri ve eserleri etrafında bilgilendirici bir röportaj gerçekleştirdi.

🔹 İbn Arabi çok metin yazmıştır, çok geniş konulardan söz etmiştir ve dereceli bir metin yapısı vardır. Yani herkes için ilgili olabilecek metinleri de vardır. Sadreddin Konevî aşağı yukarı bütün metinlerini aynı üslupta ve aynı düzeyde yazmıştır.

🔹 Yani ara metin yoktur Konevi'de. Hep aynı standart. Yani bu çok enteresan bir şeydir yani hani bir adamdan bütün kitaplarını aynı düzeyde yazabilmiş olması çok enteresan bir konudur ve gerçekten tam bir metafizikçi olarak yazmıştır.

🔹 Yani bunu mesela ben İbn Sina için bile söylemem. İbn Sina'da da mesela bazen metinler düşer. Genel diyelim mesela bazı kitaplarında üslup çok zordur, çok yukarıdadır ama bazen mesela düşer.

🔹 Yada mesela Farabi'de. Farabi ve Konevi'yi benzetirim ben bu açıdan. Dolayısıyla mesela Razi de yine vardır, Gazali'de vardır mesela Gazali'nin daha zor metinleri vardır ama kolay metinleri de vardır. Sadreddin Konevî bütün metinleri aynı üslupta ve aynı derecede yazılmış nadir insanlardan bir tanesidir.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Serkan Hervenik

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