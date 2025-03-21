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Tefsir Dersleri 3. Bölüm - Yasin Suresi Tefsiri 13 - 20. Ayetler Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 10:02 Güncelleme Tarihi: Mart 21, 2025 10:03

Kur'an-ı Kerim'in izahlı açıklaması olarak bilinen tefsir ilmi, İslami ilimlerin en bilinenlerindendir. Öyle ki asırlar boyunca Müslümanlar Allah Teala'nın kendilerine ne demek istediğini araştırmış, alimler de bu minvalde tefsir kitapları kaleme almıştır. Prof. Dr. Mustafa Özel, her cumartesi günü Taksim Camii'nde Tefsir Dersleri vermeyi sürdürüyor. İşte Prof. Dr. Mustafa Özel'in dilinden tefsir literatüründe "Kur'an'ın kalbi" olarak nitelenen Yasin Suresi’nin 7-13. Ayetler Tefsiri…

﴾13﴿ Onlara mâlûm şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti.

﴾14﴿ Biz kendilerine iki kişi göndermiştik ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar "Biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

﴾15﴿ Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler: "Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem rahmân herhangi bir şey indirmiş değil; siz sadece yalan söylüyorsunuz!"

﴾16﴿ "Rabbimiz biliyor ki" dediler, "Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

﴾17﴿ Bize düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir."

﴾18﴿ (İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: "Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır."

﴾19﴿ Onlar da dediler ki: "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır! Siz sınırı aşmış bir topluluksunuz."

﴾20﴿ O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi; şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun.

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