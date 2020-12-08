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Semazen gösterisi

Yayınlanma Tarihi: 08.12.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 18:28

Zikir toplantıları olan ayin-i şerifler, sema adıyla da anılır. Ayrıntılı kurallara sahip olan tasavvufi törenler, Allah'a ulaşma yolunun derecelerinin sembolüdür. Mevlana'nın, vecd haliyle yaptığı dönüşlerden ilham alınarak Mevlevi ayinleri şekillendirildi. Buradaki el kaldırıştan atılan adıma kadar her şey bir manevi yolcuğu temsil eder.

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Semazen gösterisi

Semazen gösterisi

Zikir toplantıları olan ayin-i şerifler, sema adıyla da anılır. Ayrıntılı kurallara sahip olan...

  • Aralık 8, 2020
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