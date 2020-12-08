Semazen gösterisi
Zikir toplantıları olan ayin-i şerifler, sema adıyla da anılır. Ayrıntılı kurallara sahip olan...
Zikir toplantıları olan ayin-i şerifler, sema adıyla da anılır. Ayrıntılı kurallara sahip olan tasavvufi törenler, Allah'a ulaşma yolunun derecelerinin sembolüdür. Mevlana'nın, vecd haliyle yaptığı dönüşlerden ilham alınarak Mevlevi ayinleri şekillendirildi. Buradaki el kaldırıştan atılan adıma kadar her şey bir manevi yolcuğu temsil eder.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Zikir toplantıları olan ayin-i şerifler, sema adıyla da anılır. Ayrıntılı kurallara sahip olan...
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin, Allah’ı tespih ettiğini haber veren, esma-i hüsnâ'dan dört...
Medine’de nazil olan Beyyine suresi 8 ayetten oluşur. Adını birinci ayette geçen ve “kesin...
Amenerrasulü duası, Kur'an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresinin son iki ayetidir...
Ayetel Kürsi duası Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi’nin 255. ayetinde yer alır. Allah’ın...
Derdini nimet sayıp, ömrünü ilahi aşka adayan âlimdi Mevlana. Bir deryaydı; ney sesinde, derin...