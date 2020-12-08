Semazen gösterisi

Zikir toplantıları olan ayin-i şerifler, sema adıyla da anılır. Ayrıntılı kurallara sahip olan tasavvufi törenler, Allah'a ulaşma yolunun derecelerinin sembolüdür. Mevlana'nın, vecd haliyle yaptığı dönüşlerden ilham alınarak Mevlevi ayinleri şekillendirildi. Buradaki el kaldırıştan atılan adıma kadar her şey bir manevi yolcuğu temsil eder.