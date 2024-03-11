Ramazanı nasıl verimli geçirebiliriz?

On bir ayın sultanı Ramazan namaz, oruç ve diğer ibadetlerle geçirilmesi gereken, içinde pek çok fazilet bulunduran zaman dilimidir. Peki, bu mübarek Ramazan ayını nasıl verimli geçirebiliriz?

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1. Ramazan ayını bu denli önemli ve özel kılan en büyük sebep, Kur'an'ın bu ayda inmeye başlamasıdır. Bu sebeple ilk önce bol bol Kur'an-ı Kerim okumak gerekir.

2. Kedinize hedef belirleyip gününüzü üçe bölebilir, üçte birini dünya, üçte birini maneviyat, üçte birini de sevdiklerinizle geçirebilecek şekilde gününüzü planlayabilirsiniz.

3. Ramazan ayında günahlar bağışlanır, hataların üstü örtülür. Bu sebeple Ramazan ayında nasuh bir tövbe edebilir, kalpten bir istiğfarla tövbenizi taçlandırabilirsiniz

4. Ramazan ayında oruçlu kimsenin kalbinden ve ağzından dökülen duaların kabul olunması ihtimali diğer zamanlara göre daha kuvvetlidir. O yüzden bol bol dua edebilirsiniz

5. Resulullah (sav) bir hadis-i şerifinde büyük günah dışındaki günahların namaz ve ramazan aralıklarında affedilebileceğini müjdelemiştir. Dolayısıyla namazı hayatımızın merkezine yerleştirmek için ramazan çok iyi bir fırsattır.

6. Resulullah (sav) gücü yetenlerin iftar vermelerini desteklemiştir. Müslüman ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi unutmadan onlar için fitre ve zekatlarınızı verebilirsiniz.

7. Sahurun nurundan, bereketinden faydalanabilirsiniz

8. Resulullah (sav) Efendimiz Müslümanlara Ramazan ayında farz ibadetlerinin yanında nafile ibadet yapmayı da tavsiye etmiştir. Nafile ibadetlere de özen gösterebilirsiniz.

9. Oruç, Cenab-ı Hakk'a, verdiği güzel nimetler için hamd etme vesilesidir. Bu sebeple bol bol şükredebilirsiniz

10. Orucunu tutabilen nefsine söz geçirebilmiş, namazını düzgünce kılabilen vaktine hâkim olmuş, zekatını verebilen de paranın esaretinden kurtulmuş demektir.



Bu ramazan ayını kendimizi inşa ile taçlandırmak hedefimiz olsun.

Fikriyat ekibi olarak herkese "Hayırlı Ramazanlar" dileriz.

Editör: Betül SAV

Kameraman: Serkan Hevyenik

Kurgu: Ayşenur Aslan

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