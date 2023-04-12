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Ramazan Kitaplığı - Ramazan Güzellemeleri

Yayınlanma Tarihi: 12.04.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:06

Üç ayların incisi, müminlerin azığı, rahmet ve merhamet okyanusu Ramazan-ı Şerif tüm rahmani duygularla kuşatır etrafımızı... Ramazan Kitaplığı'nın bu bölümünde Bilal Kmikli'nin Ramazan Güzellemeleri başlıklı eseri var.

◾ Ramazan-ı Şerif sadece bir ay değil aynı zamanda kendi içerisinde gelenekleri olan bir medeniyet tasavurudur da... Sosyal ve kültürel hayatımızı da ilk elden etkileyen rahmet mevsimi, kendine has bir edebiyat, literatür de üretmiştir.

◾ Bu hakikate bağlı olarak asırlar içerisinde Ramazan ayını merkeze alan metinler bir Ramazan külliyatı oluşturarak bu müstesna zaman diliminin gelecek kuşaklara devri noktasında önemli rol üstlendi.

◾ Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin "Ramazan Güzellemeleri" serlevhalı eseri Ramazan ayının edebiyat, sosyal, kültürel hayatına getirdiği solukları merkeze alıyor.

◾ Modern dönem ile yaşantımızdan yavaş yavaş çekilen bu canlılığı kitap boyunca diri tutma ve okuyucuya hatırlatma gayretinde olan Kemikli, insanlığa Ramazan medeniyetini ihya etmeyi teklif ediyor.

◾ Temiz bir üslup ve akıcı bir dille ilerleyen eser, Ramazan ayında hayatın içinden yazılar okumak isteyen okurlar için birebir...

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