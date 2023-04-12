Ramazan Kitaplığı - Ramazan Güzellemeleri

Üsküp'te Ramazan Gelenekleri
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenir. Rahmet ve bereket...
Üç ayların incisi, müminlerin azığı, rahmet ve merhamet okyanusu Ramazan-ı Şerif tüm rahmani duygularla kuşatır etrafımızı... Ramazan Kitaplığı'nın bu bölümünde Bilal Kmikli'nin Ramazan Güzellemeleri başlıklı eseri var.
◾ Ramazan-ı Şerif sadece bir ay değil aynı zamanda kendi içerisinde gelenekleri olan bir medeniyet tasavurudur da... Sosyal ve kültürel hayatımızı da ilk elden etkileyen rahmet mevsimi, kendine has bir edebiyat, literatür de üretmiştir.
◾ Bu hakikate bağlı olarak asırlar içerisinde Ramazan ayını merkeze alan metinler bir Ramazan külliyatı oluşturarak bu müstesna zaman diliminin gelecek kuşaklara devri noktasında önemli rol üstlendi.
◾ Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin "Ramazan Güzellemeleri" serlevhalı eseri Ramazan ayının edebiyat, sosyal, kültürel hayatına getirdiği solukları merkeze alıyor.
◾ Modern dönem ile yaşantımızdan yavaş yavaş çekilen bu canlılığı kitap boyunca diri tutma ve okuyucuya hatırlatma gayretinde olan Kemikli, insanlığa Ramazan medeniyetini ihya etmeyi teklif ediyor.
◾ Temiz bir üslup ve akıcı bir dille ilerleyen eser, Ramazan ayında hayatın içinden yazılar okumak isteyen okurlar için birebir...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenir. Rahmet ve bereket...
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenen rahmet ve bereket...
Zekat aslında Yüce Rabbimizin kuluna ihsan ettiği türlü türlü nimetlerden, müminlerin Allah'ın...
Senede bir kez evlerimize misafir olan mübarek Ramazan ayı, bu yılda önceki senelerde olduğu...
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanan rahmet ve bereket...
İslam'ın ışığı, Müslümanları kuşatan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan Kırgız Türklerinin...