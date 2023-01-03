Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Sen Ondan Razı O Senden Razı Olarak Dön Rabbine

Memnun olmak anlamına gelen "rıza" kavramı Müslümanların hayatının merkezinde yer alan önmeli bir mefhumdur. Kişi tam bir teslimiyet halinde Hak Teala'yı razı etmek için çabalarken aynı zamanda Hak Teala'nın da kendisinden razı olmasını sağlamak için çabalamalıdır.

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