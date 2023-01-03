Arama

Menu

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Sen Ondan Razı O Senden Razı Olarak Dön Rabbine

Yayınlanma Tarihi: 03.01.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 16:25

Memnun olmak anlamına gelen "rıza" kavramı Müslümanların hayatının merkezinde yer alan önmeli bir mefhumdur. Kişi tam bir teslimiyet halinde Hak Teala'yı razı etmek için çabalarken aynı zamanda Hak Teala'nın da kendisinden razı olmasını sağlamak için çabalamalıdır.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yunanistan’ın hain planı

Yunanistan'ın hain planı

Osmanlılar tarihin gördüğü en adaletli ve hoşgörülü devletlerden biri oldular. Dört asır süren...

  • Aralık 22, 2022
DAHA FAZLA
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN