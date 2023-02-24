Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Sabrımı ve Teslimiyetimi Mükafat Vesilesi Eyle Allahım!

Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, on yıldır her pazar günü sabah namazını müteakip devam eden "Hadis-i Şerif Sohbetleri"ni sürdürüyor. Sohbetin bu haftaki konusu ise ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen afetlerden dolayı ortaya çıkan felaket hali. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay büyük bir huşu ile sesleniyor Yüce Allah'a: Sabrımı ve Teslimiyetimi Mükafat Vesilesi Eyle Allahım!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkeze alındığı sohbet içerisinde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sohbet içerisinde bol bol dua ederek Yüce Allah'a niyazda bulundu. Afet vesilesiyle dünya hayatının faniliğinin idrak edildiği günlerde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay sohbeti ile ahiret hayatına ve Müslümanların birbirilerine yardımda bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Sohbet içerisinde değinilen diğer hususlar:

• Salih amellerde bulunmanın fazileti

• İmtihanları karşı duruşumuz ve sabır

• En büyük bela ve musibetlere Peygamberler muhatap oldu

• Mülk Allah'ındır (c.c.)

• Modern zamanın derdi mutsuzluk ve stres

• Peygamberimizin (s.a.v.) ve Ashab-ı Kiram'ın asr-ı saadette yaşadığı ağır imtihanlar

• Musibetlere sabır Allah katındaki derecemizin artmasına vesilesi olacaktır

• Sabreden ve şükreden Mümin

• 6 evladının vefatına şahit olan Peygamberimiz (s.a.v.)

• Vefatı sabır ve metanetle karşılamak

• Allah'a şartlı kulluk yapanlar

• Evi takva üzere inşa etmek

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