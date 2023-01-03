Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Kul Allah'a karşı hüsnü zan sahibi olmalı

Hüsnü zan bizzat Allah Teala tarafından Müslümanlara emredilen önemli bir husustur. Bir Müslüman hasleti olan hüsnü zan, insanlara ruhi manada ferahlık sağladığı gibi olaylar ve kişiler karşısında da güzel düşünmesini sağlar. Bu haslet Müslümanların kalplerinde kin, nefret gibi olumsuz fuyguların oluşmasının önüne geçer.

Zan, kelimesi dini kaynaklarda yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Tek başına iyi veya kötü bir anlam sahip olmayan zan, daha çok nötr olarak herhangi bir şey hakkında kanaate sahip olmaktır. Sahip olunan kanaate göre iyi ve kötü anlamlar yüklenir.

Zan kavramından taşıdığı iyi ve kötü manalarından dolayı, hadislerde de çokça zikredilir. Kur'ân-ı Kerim'de de kötü ya da iyi kanaat besleme manasında kullanılan zan, hadislerde ise hüsn-ü zan ve su-i zan olarak da kullanılır.

Kur'ân'da ve hadislerde zannın kullanıldığı bağlamlar incelendiğinde su-i zanna ve ondan kaçınmaya çokça vurgu yapılır. Hüsn-ü zannın geçtiği yerlerde su-i zandan kaçınarak tavsiye edilir.

Hüsn-ü zan, bir kişi hakkında güzel kanâat veya fikir beslemektir. Övülmüş bir özelliktir. Hüsn-i zan, insanın sahip olduğu belli bir olgunluğun göstergesidir.

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