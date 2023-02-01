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Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: İnsanlığın Kurtuluş Rehberi Bereket Kaynağı Kur'an-ı Kerim

Yayınlanma Tarihi: 01.02.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 13:20

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Bursa Edebali Camii'nde her pazar Sabah namazından sonra gerçekleştirdiği Hadis-i Şerif Sohbetleri'ne devam ediyor. Sohbetin bu haftaki konusu ise hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim...

Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in her yönü ile merkeze alındığı sohbet içerisinde birbirinden faydalı ve önemli konulara da değinen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın merkezine yerleştirmemiz gerektiğini vurguladı.

Sıhbet içerisinde değinilen konular:

• İçinde hiçbir şüphe bulunmayan hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okumak

• Peygamber Efendimize (s.a.v.) vahiy gelirken neler yaşanıyordu?

• Kur'an-ı Kerim'in yeryüzündeki muhafızları "Hafızlarımız"

• Kur'an-ı Kerim'in zengin muhtevasında bulunan hikmetli konular

• Sözlerin en güzelidir Kur'an-ı Kerim

• Uzay boşluğundaki galaksiler ve Rabbimizin büyük kudreti

• Müttakiler için hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim

• İman, namaz ve infak ehli Müttakiler

• Müminlere şifa ve rahmet kaynağı olan , zalimlerin ise hüsranını arttıran özelliği ile Kur'an-ı Kerim

• Hz. Mevlana'nın nisan yağmurundan ortaya çıkan inci ve zehir örneği

• Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan azılı müşrikler hakkında

• Çocuklar arasında miras taksimi hakkında Rabbimizin (c.c.) emri

• Eşitlik ve adalet kavramı arasındaki fark • Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim

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