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Prof. Dr. Mehmet Emin Ay anlatıyor: Berat Kandili'ni nasıl değerlendirmeliyiz?

Yayınlanma Tarihi: 06.03.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:56

Hayatın merkezindeki meseleleri vaaz ve sohbetleriyle gündemimize taşıyan Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sohbetinde Berat Kandili'nin önemini ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini anlattı.

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