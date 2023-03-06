Prof. Dr. Mehmet Emin Ay anlatıyor: Berat Kandili'ni nasıl değerlendirmeliyiz?

Af ve arınma gecesi: Berat Kandili
Üç aylar içindeki mübarek gecelerden biridir Leyle-i Berat. Ona da diğer geceler gibi biz gönlümüzü...
Hayatın merkezindeki meseleleri vaaz ve sohbetleriyle gündemimize taşıyan Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sohbetinde Berat Kandili'nin önemini ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini anlattı.
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