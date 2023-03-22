İslam dininin en temel ibadet olan namaz, günde beş vakit tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Peygamberimizin dinin direği olarak tasvir ettiği namaz, insanı kötülükten alıkoyar. İnanan kimse ise namazın nasıl kılınacağını bilmesi gerekir. İşte dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnetten oluşan öğle namazının kılınışı...

🔷 İslam'ın temel ibadeti namaz, beş vakit olarak hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'râc gecesinde farz kılınır. Efendimizin (SAV) "dinin direği" olarak ifade ettiği namaz, Kur'an'da pek çok defa geçer.

🔷 Belirli vakitlerde müminlere farz kılınan namaz, kulun Rabbine olan şükrünü ifade ettiği gibi onu kötü işlerden de alıkoyan bir eylemdir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınması gereken namazın nasıl kılınacağını Efendimizden (SAV) öğreniriz.

Öğle namazının kılınışını okumak için tıklayın

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