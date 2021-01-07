Nazarın İslami bakımdan gerçekliği var mıdır?

Namaz ibadetinde Kur'an ı Kerim neden Türkçe okunamaz?
Namaz, İslam'ın şartlarından biridir. Peki, bu ibadette Kur'an ı Kerim neden Türkçe okunamaz?...
Halk arasında kötü niyetli insanların bakışlarıyla varlıklar üzerinde olumsuz etkiler bırakması nazar olarak tanımlanır. Peki, İslam'da nazar var mıdır? Eğitimci yazar Ali Rıza Temel sizler için cevapladı.
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki "Nazar haktır." Hatta Kalem suresinde "Neredeyse seni gözleriyle devirecekler." buyrulmaktadır.
Gözün nazarın hak olduğunu bilmekteyiz. Bundan sakınmak için de Allah'a sığınmak gerekir. Kalem suresinin 51- 52. ayetleri genellikle nazardan korunmak için okunur. Ayrıca Felak, Nas, Ayetel Kürsi nazara karşı okunur. Fakat unutulmamalıdır ki bunlar bir vesiledir, aslolan Allah'a dua edip, sığınmaktır.
Nazardan korunmak için boncuk asmak gibi uygulamalar batıldır, uygun değildir. Çünkü Allah korursa kimseye zarar gelmez.
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Halk arasında kötü niyetli insanların bakışlarıyla varlıklar üzerinde olumsuz etkiler bırakması...
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