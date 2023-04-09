Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Tataristan

Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenen rahmet ve bereket mevsimidir. Bu ay, Tatar Türklerinin diyarında da büyük bir sevinç ve heyecan ile karşılanır. Peki bu mübarek ay, Kul Şerif Camii ile tanıdığımız Tataristan'da hangi gelenekler ile yaşatılıyor?

Tataristan Cumhuriyeti'nde Müslüman halk, Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçiriyor?

🔹 Tatar Türkleri, Ramazan sofralarına etli erişte, delemeşe denilen hamur kızartması ve çiğ böreği özel olarak hazırlarlar. Özellikle Meyve kurularıyla hurma bu bereketli ayın vazgeçilmezleri arasındadır.

🔹Tataristan'ın başkenti Kazan'daki camilerin çoğunda iftar çadırları kurulur ve Müslümanlar bu sofralarda buluşur. Uraza (Ramazan) Bayramı ile Şevval ayının başlangıcı kutlanır.

🔹Tatar halkı, bayram sofralarını; Belayakha, Mantı, Tukmeç gibi yöresel lezzetlerle donatır. Yemek için masaya oturulur, evin yaşlısı dua okur ve böylece yemeğe başlanır.

Başta Tatar halkı olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan'ı mübarek olsun.

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