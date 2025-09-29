Bugün
Muhtasar Tercümesi

Yayınlanma Tarihi: 29.09.2025 10:05

Hanefi fıkhının en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilen Muhtasar Tercümesi aynı zamanda Kudûrî-i Şerif Tercemesi olarak da bilinir. Büyük alim İmam Kuduri'nin eseri zengin muhtevası ve sade üslûbuyla Hanefî fıkıh tarihinde hem ders kitabı hem temel başvuru kaynağı olarak şöhret kazanmıştır.

Hanefîlerin temel metinlerden biri olan kitabın adı Kudûrî-i Şerif Tercemesi. Müctehid bir Hanefî âlimi olan Kudurî'nin (ö. 1037) bu eseri düzenli sistematiği, zengin muhtevası ve sade üslûbuyla Hanefî fıkıh tarihinde hem ders kitabı hem temel başvuru kaynağı olarak şöhret kazanmıştır.

Bir rivayete göre Abbâsî Halifesi Kādir-Billâh -muhtemelen Şiî Fâtımîler ve Büveyhîler'in karşısında Sünnîliği hâkim kılma çabası içinde- dört mezhebin otoritelerinden birer muhtasar fıkıh eseri hazırlamalarını istedi. Bu maksada hizmet için devrin Hanefîler'inin temsilcisi olarak seçilmesinden iktidar sahipleri nazarında büyük saygınlığa eriştiği anlaşılan Kudûrî, mezhebin temel metinlerinden biri sayılan el-Muḫtaṣar'ını hazırlayıp takdim etti

Yaklaşık 12.000 meseleyi içerir. İbadet ve muamelata dair her şey var. Diğer klasik fıkıh eserlerinde olduğu gibi kitap ve bab sistemine göre düzenlenmiştir. Birinci kitap tahâret, son kitap ferâiz olup genellikle tahâret, namaz, oruç, zekât, hac, alışveriş, boşama, cinayetler ve dava gibi geniş muhtevalı konular çeşitli alt başlıklara (bab) ayrılmış, diğer bölümler ise "kitab" başlığı altında işlenmiştir. Müellif küçük bir risâle yazmak amacıyla başladığı eserin buyû' (alış veriş) bölümünü biraz uzatmış, rehin bölümünden itibaren orta bir seviye tutturmuştur; bu sebeple bazı konuların kısa, bazılarının genişçe işlendiği görülür.

Eserin özelliği Kur'an ve Sünnet'ten delillere çok az yer verilmesi, Hanefî mezhebi dışındaki mezheplerin görüşlerine temas edilmemesidir. Bu özelliği ile akademik metinden ziyade ders kitabı gibidir. Mezhep imamları arasındaki hiyerarşi gözetilerek önce Ebû Hanîfe'nin daha sonra Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan'ın ittifak ettiği hususlar, Ebû Yûsuf'un tek başına kaldığı ve Muhammed b. Hasan'ın tek başına savunduğu görüşler zikredilir.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera:Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Akyol

