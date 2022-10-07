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Kutlu bir dünyaya geliş: Mevlid Gecesi

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 17:04

Asırlardır büyük bir coşku ve huşu içerisinde ihya edilen Mevlid Kandili dini açıdan olduğu kadar toplumsal zaviyeden de Müslümanların birliği ve beraberliği için büyük önem arz eder. Fatımiler Devleti'nden günümüze kadar gelenekselleşen Mevlid merasimleri müminlerin Resulullah'a (SAV) karşı duyduğu derin hürmet ve sonsuz sevgiyi yansıtan Mevlid merasimleri adeta toplumun harcı hüviyetindeydi. Fikriyat ekibi olarak Mevlid Gecesi'ne özel Zekeriya Erdim ile röportaj gerçekleştirdik.

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