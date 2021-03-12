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Kur'an Öğreniyorum 16.Bölüm I Vakf

Yayınlanma Tarihi: 12.03.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 08:35

Kur’an okunurken ayet sonlarında veya nefesin bittiği yerde, tilavet usulüne uygun durup dinlenmeye vakf denir. Vakfetme, kelimenin son harfi ve harekesine göre belirlenir.

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