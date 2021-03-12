Kur'an Öğreniyorum 16.Bölüm I Vakf
Kur’an okunurken ayet sonlarında veya nefesin bittiği yerde, tilavet usulüne uygun durup dinlenmeye...
Kur’an okunurken ayet sonlarında veya nefesin bittiği yerde, tilavet usulüne uygun durup dinlenmeye vakf denir. Vakfetme, kelimenin son harfi ve harekesine göre belirlenir.Tecvid serimizi okumak için tıklayın.
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Kur’an okunurken ayet sonlarında veya nefesin bittiği yerde, tilavet usulüne uygun durup dinlenmeye...
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