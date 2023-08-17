Kubbesinde tabut bulunan cami

İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan Laleli'de bizi farklı bir cami karşılıyor. Katip Sinan adındaki bu caminin kubbesinde bulunan tabut görenlerin dilkkatini oldukça çekiyor. Peki, bu gizemli tabutun sırrı ne?

Bu caminin kubbesinde tabut var desem?

🔸 Ne düşünürdünüz? Evet evet şaşırmayın, doğru duydunuz!

🔸 Dünyada eşine ve benzerine rastlanmayan bu cami, görenlerin dikkatini çektiği gibi oldukça merak da uyandırıyor.

🔸 Rivayete göre 1469 yılında Osmanlı saray mutfağının kâtiplerinden Sinan Efendi, maaşıyla gördüğünüz bu camiyi inşa ettiriyor.

🔸Kâtip Sinan, vasiyet olarak inşa ettirdiği caminin kubbesine tabutu ile gömülmek istiyor. Fakat vasiyeti yerine getirilmiyor ve caminin haziresine defnediliyor.

🔸 Ertesi gün sabah namazına gelen cemaat gözlerine inanamıyor. Gördükleri karşısında adeta küçük dillerini yutuyorlar. Çünkü mezar yerinde değil caminin kubbesindedir.

🔸 Bu olay tam üç kez tekrarlanınca cemaat, Sinan Efendi'nin vasiyeti üzerine mezarı kubbeye taşıyor. İşte bu tabut, yaklaşık 600 yıldan beri bu kubbede sapasağlam bir şekilde duruyor…

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Editör-Sunucu: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Ayşenur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak