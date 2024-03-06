Hz. Osman'ın RA vakfiyesi: Rume kuyusu

Şimdi size boykotun ne kadar etkili olduğuna dair Peygamberimiz zamanından bir örnek vereceğim. Müslümanların birlik, beraberliğinin nasıl etkili olduğuna birlikte şahit olalım.

Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde su problemi ile karşı karşıya kalırlar. Şehirde berrak su yoktur.

Tatlı su yalnızca Rume kuyusunda vardır.

O da bir Yahudi tüccarın elindedir.

Bu Yahudi tüccar, fahiş fiyatlarla Müslümanlara su satmaya başlar ve bu durum Müslümanları çok yıpratır.

Bunu gören Allah Resulü, kuyunun kamu malı olmasını ve ücretsiz faydalanılmasını ister. Müslümanları meydana toplar. Oradan kuyuyu satın alabilecek biri olup olmadığını sorar. Bunu duyan Hz. Osman öne atılır ve Yahudi'den kuyuyu satın almak için teklif gönderir.

Yahudi, kuyunun yarısını vermeye razı olur. Şimdi boykotun önemine burada kulak verelim.

Artık kuyunun yarısı Müslümanlarındır ve su bedelsiz olarak verilir. Yahudi tüccarın ise suyu satılmamaktadır. Çünkü Müslümanlar ondan hiçbir şekilde su almaz. Bunu gören Yahudi, kuyunun geri kalan kısmını da Hz. Osman'a vermeyi teklif eder. Böylece Rume kuyusu tamamen Müslümanların olur.

Rume kuyusu, günümüzde Müslümanların işgalcilere karşı yürüttüğü boykot hareketinin önemli örneklerinden biridir.

Sunucu/Editör: Betül SAV

Kurgu: Ayşe Nur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik

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