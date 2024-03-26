Hak katından bizlere bir esenlik, müjde ve ferahlık olan Ramazan-ı Şerif içinde en dikkat etmemeiz, ehemmiyet göstermemiz gereken noktalardan birisi de ilim tahsili. Bu sebeple bu Ramazan ayında Fikriyat Yayınları'ndan tab edilen Hatibzade Muhyiddin'in Risâle fî mebâhisi’l-kelâm ve’r-rü’ye eseri iyi bir tavsiye. Peki eser hangi konulardan bahsediyor?

◼ Ramazan ayında en çok beslememiz gereken taraflarımızdan biri de ilim cenahımız. Kelâm tarihinde ekoller arasında yapılan en önemli tartışmalardan biri Allah'ın (CC) ahirette müminler tarafından gözle görülmesi anlamına gelen rü'yetullah...

◼ Ehl-i sünnet ve Mu'tezile arasında ilk dönemden itibaren konu edilen bu hususta, ilerleyen zamanlarda müstakil eserler de yazılmış, mevzu, aklî ve naklî deliller etrafında incelenmeye devam etmiş.

◼ Bu amaçla yazılan önemli eserlerden biri de Osmanlı âlimi Hatibzâde Muhyiddin tarafından kaleme alınan "Risâle fî mebâhisi'l-kelâm ve'r-rü'ye'"dir.

◼ II. Bayezid'e ithaf edilen risalenin ilk bölümünde kelâm sıfatı etrafındaki tartışmalara yer verilirken, akabinde ise rü'yetullah, bu literatürün özel bir halkası olacak biçimde müzakere ediliyor.

◼ Bu çerçevede eserin kelâm kısmında Allah'ın (CC) konuşan olmasının mahiyeti, kelâmî nefsî tartışmaları ile O'na yalan söz nispet etmenin imkânsızlığı konuları ele alınırken, rü'yet kısmında ise görmenin imkânı, gerçekleşmesi, bunun aklî ve naklî delilleri ile muhaliflerin itirazlarına yönelik eleştiriler üzerinde duruluyor.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera-Kurgu: Serkan Hervenik

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