Hadis Günlüğü - Hadislerin Müslümanlar için önemi

İslam'ın temel kaynaklarından biri olan hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin (sav) "söz ve davranışları"ndan oluşur. Müslümanların helal üzerine doğru bir hayat yaşayabilmesi ve Resulullah'ı (sav) tam manası ile örnek almaları açısından kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca hadis ve sünnet, aziz Kur’an’ın tefsiri mahiyetindedir. Gelin, Müslümanlar için hadis ilminin önemine daha yakından bakalım.

Prof. Dr. Zekeriya Güler, Vav Tv'de yayınlanan Hadis Günlüğü programında hadis ilminin kapsamını, Hatîb el-Bağdâdî'nin Şerefü'l Ashabu'l Hadis adlı eserinden yola çıkarak anlattı👇

📌 BU BÖLÜM HANGİ BAŞLIKLARI İÇERİYOR?

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▪ Hadis-i şeriflerin ışığında İslam

▪ Hadislerin Müslümanlar için önemi

▪ İslam alimlerinin hadis ilmi hakkında görüşleri

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