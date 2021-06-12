Hadis Günlüğü - Ameller niyetlere göredir
İslam'ın en temel kaynaklarından biridir, hadis-i şerifler. Hz. Peygamber'in (sav) tam manası...
İslam'ın en temel kaynaklarından biridir, hadis-i şerifler. Hz. Peygamber'in (sav) tam manası ile örnek alınması ve yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşanması açısından O'nun söz ve davranışları kritik bir öneme sahiptir. İslam’ın dayanağı olarak adlandırılan dört temel hadis-i şerif bulunur. Müslümanca ömür sürebilmek için bu hadislerin özümsenmesi ve uygulaması gerekir. Gelin, bu dört hadis-i şerife yakından bakalım.
Prof. Dr. Zekeriya Güler'in anlatımıyla, Hz. Muhammed'in (sav) yaşantısına ve gündelik faaliyetlerine ilişkin temel hadislerin ele alınıp, detaylandırıldığı "Hadis Günlüğü" programına Fikriyat.com üzerinden ulaşabileceğiniz gibi VAV TV frekans ayarlarını yaparak televizyonlarınızdan da izleyebilirsiniz.
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Prof. Dr. Zekeriya Güler Vav TV'de yayınlanan "Hadis Günlüğü" programında büyük hadis alimi Nesâî'nin Amelü'l-yevm ve'l-leyle isimli kitabından bu dört temel hadisi anlattı.
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