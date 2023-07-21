Hacerülesved'in İstanbul'daki parçaları

Hacerülesved, kaynaklara göre Hz. İbrahim tarafından Kâbe’nin inşa edildiği zamanda, tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilir. Kutsal Topraklar, Osmanlı himayesine girdikten sonra Kâbe'deki inşaat çalışmaları sırasında Hacerülesved zarar görür ve birkaç küçük parça ana parçadan kopar. Mimar Sinan’ın isteği üzerine Hacerülesved’in 5 parçası İstanbul’daki iki camiye onur misafiri olarak yerleştirilir. Hacerülesved parçalarının İstanbul'a getirilme hikâyesini anlattık.

◾ Hacerülesved'in 5 parçasının İstanbul'da olduğunu biliyor muydunuz?

◾ Hacerülesved, kaynaklara göre Hz. İbrahim tarafından Kâbe'nin inşa edildiği zamanda, tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilir.

◾ Mukaddes taşa dair başka rivayetler de bulunur. Bu rivayetlerde genellikle Hacerülesved'in cennetten indirildiği, Nuh Tufanı sırasında Ebû Kubeys Dağı'nda korunduğu ve Hz. İbrahim'in Kâbe'yi inşası sırasında oradan getirilerek yerine konulduğu anlatılır.

◾ Hacerülesved parçalarının İstanbul'a getirilme hikâyesine gelelim.

◾ Kutsal Topraklar, Osmanlı himayesine girdikten sonra Kâbe'deki inşaat çalışmaları sırasında Hacerülesved zarar görür ve birkaç küçük parça ana parçadan kopar.

◾ Bu küçük parçalar İstanbul'a getirilir. Mimar Sinan'ın isteği üzerine Hacerülesved'in 5 parçası İstanbul'daki iki camiye onur misafiri olarak yerleştirilir.

◾ Bunlardan 4 tanesi Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne konulur. Altın çerçeve içindeki taşlardan ilki giriş mahfilinin altına, ikincisi mihraptaki Kur'ân ayetinin altına, üçüncüsü minber kapısı üzerine, dördüncüsü ise minber külâhının altına yerleştirilir.

◾ Hacerülesved'in 5 cm boyutundaki en büyük parçası ise Süleymaniye Camii'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne konulur. Bu mukaddes taşın aziz hatırası, türbe kapısının üzerindeki saçağın altında yer alır.

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fikriyat@fikriyat.com.tr

Editör-Sunucu: Büşra Gedik

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Serkan Hervenik