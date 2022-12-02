Güzel arzu: Hüsn-i zan

Allah Teala'nın bizlerden istediği davranışlardan birisi de güzel düşünmek anlamına gelen Hüsn-i zandır. Aksi halde meydana gelen su-i zan, bir kul hakkı ve hak ihlalidir. Müslümanlara düşen kanıtlanmadığı müddetçe insanlar hakkında aksini düşünmemek, olumlu önde düşünmektir. Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Fikriyat için "Hüsn-i zan " kavramını ele aldı.

◾ Hüsn-i zan bir kimsenin başkalarına karşı güzel duygu, niyet beslemesidir. İslam dini bizlere duygularımızın başkalarına karşı beslediğimiz zanlarımızın güzel olmasını ister.

◾ Bunun içinde sevgili Peygamberimiz (SAV) en başta bizleri yaratan yüce Rabbimize karşı hüsnü zan sahibi olmamızı ister. Dolayısıyla başımıza gelen herhangi bir olaydan bizim çıkaracağımız netice, "belki benim için bunda da bir hayır vardır" diye olmalıdır, bu da bir hüsnü zandır.

◾ Yüce Yaratıcı'ya karşı içimizde duymuş olduğumuz bu güzel duygu, güzel arzu, güzel niyet onun yarattığı varlıklara karşı da olmalıdır. En başta insan... İçinde yaşadığımız toplumda muhatap olduğumuz olmadığımız tüm insanlara karşı bizim içimizde güzel duygu, güzel zan beslememiz gerektiğini sevgili Peygamberimiz (SAV) bildiriyor.

◾ Bir kimsenin iyi bir Müslüman olarak sayılmasının özelliklerinden birisi de hüsn-i zan sahibi olmamızı gösteriyor. Bunun karşıtı olan su-i zan konusunda da bizi uyaran ayet-i kerimeler vardır.

◾ Bu ayet-i kerimelerin başında hepimizin bildiği Hucurât Suresi'ndeki ayet gelir: "Ey iman edenler zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar vardır ki günahtır". Bizi başkalarına karşı su-i zanda bulunmaktan alıkoyan bir ayet-i kerimedir bu.

◾ Sosyal hayatımızda insan hakkında olumlu düşünmek ve onlar için olumlu şeyleri niyet olarak taşımak insanın aynı zamanda ruhsal hayatı için çok önemli bir husustur.

◾ Su-i zan sahibi olan kimselerin gönlü asla rahat değildir. Ve hüsnü zan insana bu hayattan yaşadığı bu yaşantıdan zevk alma imkânını da verir. Şunu da bilelim ki, bir kimsenin başka insanlardan duyduğu, başkalarıyla ilgili birtakım bilgileri bir başkasına nakletmesi de kötü bir davranıştır. Zira bu da su-i zan davranışlarından birisi olarak anılmaktadır.

◾ Güzel gören, güzel şeyler düşünür. Güzel şeyler düşünen hayatından aslında zevk duyar. Allah Teâla bu dünya hayatında öncelikle güzellikleri görmemizi ve Allah'ın (CC) verdiklerinin güzel olduğunu bilmemizi istiyor.

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