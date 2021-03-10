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Fikriyat özel röportajı: Miraç gecesinin önemi nedir?

Yayınlanma Tarihi: 10.03.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 14:31

Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, Müslüman alemi için büyük bir öneme sahiptir. Miraç gecesinde rahmet ve mağfiret kapıları sonuna kadar açılır. Bu mübarek günün faziletine erebilmek için Miraç gecesinin önemini, bizleri verilen hediyeleri ve nasıl ihya etmemiz gerektiğini Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca’ya sorduk. İşte Fikriyat’ın Miraç gecesine özel röportajı…

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