Fikriyat özel röportajı: Miraç gecesinin önemi nedir?
Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, Müslüman alemi için büyük bir öneme...
Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, Müslüman alemi için büyük bir öneme sahiptir. Miraç gecesinde rahmet ve mağfiret kapıları sonuna kadar açılır. Bu mübarek günün faziletine erebilmek için Miraç gecesinin önemini, bizleri verilen hediyeleri ve nasıl ihya etmemiz gerektiğini Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca’ya sorduk. İşte Fikriyat’ın Miraç gecesine özel röportajı…
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Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, Müslüman alemi için büyük bir öneme...
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