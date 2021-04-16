Fatma Bayram ile Elmalılı Hamdi Yazır’dan Fatiha tefsiri okumaları-1

Yazarımız Fatma Bayram, Elmalılı Hamdi Yazır’dan Fatiha Tefsiri Okumaları ile Ramazan ayı boyunca her Perşembe 17.30’da Fikriyat Instagram canlı yayınında sizlerle olacak. Fatiha suresi, bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in ön sözü niteliğindedir. Bayram, ilk derste Fatiha suresinin isimlerinden, Allah ile mahlukat arasındaki rububiyet ilişkisini hiçbir eksik bırakmadan tasvir ve ifade ettiğinden bahsetti.

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