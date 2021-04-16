Fatma Bayram ile Elmalılı Hamdi Yazır’dan Fatiha tefsiri okumaları-1
Yazarımız Fatma Bayram, Elmalılı Hamdi Yazır’dan Fatiha Tefsiri Okumaları ile Ramazan ayı boyunca...
Yazarımız Fatma Bayram, Elmalılı Hamdi Yazır’dan Fatiha Tefsiri Okumaları ile Ramazan ayı boyunca her Perşembe 17.30’da Fikriyat Instagram canlı yayınında sizlerle olacak. Fatiha suresi, bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in ön sözü niteliğindedir. Bayram, ilk derste Fatiha suresinin isimlerinden, Allah ile mahlukat arasındaki rububiyet ilişkisini hiçbir eksik bırakmadan tasvir ve ifade ettiğinden bahsetti.
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