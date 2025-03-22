Ekrem Demirli'nin Ramazan Hatıraları

Ramazan her Müslüman için farklı anlamları içinde taşıdığı gibi her çocuk için unutulmaz bir geçmişi ifade eder. Bitmek bilmeyen pide kuyrukları, uzun teravih namazları, sokakta oynanan oyunlar, dumanı üstünde iftar sofraları ve uyku mahmurluğu ile geçen sahurlar... Prof. Dr. Ekrem Demirli Ramazan hatıralarını Ramazan'dan Anlar programımıza anlattı: "İftarlar özellikle sosyalleşme de çok önemli bir rol oynuyordu. Hatırlarım mesela: İmam Hatip'te yani otuz günlük iftarın yirmi, yirmi beş tanesinde iftarlara giderdik, yani başka arkadaşlara giderdik."

Soru: Çocukluğunuzdaki Ramazan-ı Şerif'e dair neler hatırlıyorsunuz?

Ekrem Demirli:

◾ Özellikle Üsküdar Valide Atik Camii'nde Nuri Hoca vardı, rahmetli, çok kıymetli bir hocaydı. Onun kıldırdığı teravihleri hatırlarım. Namaz surelerini okurdu teravihte. Sonra bir kez bu durumu açıkladı: "İnsanlar beni hep niye namaz surelerini okuyorsun diye eleştiriyorlar. Aslında bende hafızım ama insanlar öğrensin diye böyle namaz surelerini okuyorum" demişti.

◾ Dolayısıyla ilk gençlik yıllarımızda daha çok Ramazan'ı böyle bir beden terbiyesi; aç kalma, susuz kalma gibi algılardık. Ramazan'ın ana fikri üzerine düşünmek biraz daha sonra gelişti.

◾ Hatırlarım mesela: İmam Hatip'te yani işte otuz günlük iftarın yirmi, yirmi beş tanesinde iftarlara giderdik, yani başka arkadaşlara giderdik. Dolayısıyla o vesileyle hani birçok farklı ortamda bulunma imkanı elde ettik.