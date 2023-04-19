Dr. Hüseyin Kayapınar'ın Ramazan Anıları | Ramazan'dan An'lar

Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Kazakistan
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenen rahmet ve bereket...
Senenin çeyrekte birine denk gelen mübarek Üç ayların incisi, Ramazan-ı Şerif'in son demlerini idrak ettiğimiz bu vakitte ülkemizde dini alanda tebarüz eden mühim simalardan birinin Ramazan hatıralarına yönümüzü çeviriyoruz. 1950 Karaman doğumlu Kayapınar Öğretmen, Vaiz ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği gibi önemli görevler üstlendi. Pek çok şehirde bulunan Hüseyin Kayapınar maziye baktığında pek çok müstesna hatırasını hatırlıyor. Ramazan'dan An'lar programımızın 2023 ayağının son bölümünde Ramazan ayına dair hatırladıklarıyla Dr. Hüseyin Kayapınar var.
💠💠💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenen rahmet ve bereket...
Üç ayların incisi, müminlerin azığı, rahmet ve merhamet okyanusu Ramazan-ı Şerif tüm rahmani...
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenir. Rahmet ve bereket...
Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenen rahmet ve bereket...
Zekat aslında Yüce Rabbimizin kuluna ihsan ettiği türlü türlü nimetlerden, müminlerin Allah'ın...
Senede bir kez evlerimize misafir olan mübarek Ramazan ayı, bu yılda önceki senelerde olduğu...