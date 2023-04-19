Dr. Hüseyin Kayapınar'ın Ramazan Anıları | Ramazan'dan An'lar

Senenin çeyrekte birine denk gelen mübarek Üç ayların incisi, Ramazan-ı Şerif'in son demlerini idrak ettiğimiz bu vakitte ülkemizde dini alanda tebarüz eden mühim simalardan birinin Ramazan hatıralarına yönümüzü çeviriyoruz. 1950 Karaman doğumlu Kayapınar Öğretmen, Vaiz ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği gibi önemli görevler üstlendi. Pek çok şehirde bulunan Hüseyin Kayapınar maziye baktığında pek çok müstesna hatırasını hatırlıyor. Ramazan'dan An'lar programımızın 2023 ayağının son bölümünde Ramazan ayına dair hatırladıklarıyla Dr. Hüseyin Kayapınar var.

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