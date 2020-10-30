Beyyine suresi okunuşu ve anlamı

Medine’de nazil olan Beyyine suresi 8 ayetten oluşur. Adını birinci ayette geçen ve “kesin belge” anlamına gelen el-beyyine kelimesinden alır. Beyyine, Kur’an-ı Kerim’in 98. suresidir. Hz. Peygamber’in gelişinden sonra özellikle Ehl-i kitab’ın topyekun hak dini kabul etmeleri gerekirken böyle olmadığı belirtilmiş; bunlardan bir kısmının İslam’a yöneldiklerine, diğerlerinin ise aynı inkar üzere kaldıklarına dikkat çekilmiştir. Peki, Beyyine Suresi’nin okunuşu ve anlamı nasıldır?

BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh

2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah

3- Fiha kütübün kayyimeh

4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh

5- Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh

6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh

7- İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh

8- Cezaühüm'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh.

BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.

2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.

3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5- Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.

7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

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