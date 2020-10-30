Beyyine suresi okunuşu ve anlamı
Medine’de nazil olan Beyyine suresi 8 ayetten oluşur. Adını birinci ayette geçen ve “kesin...
Medine’de nazil olan Beyyine suresi 8 ayetten oluşur. Adını birinci ayette geçen ve “kesin belge” anlamına gelen el-beyyine kelimesinden alır. Beyyine, Kur’an-ı Kerim’in 98. suresidir. Hz. Peygamber’in gelişinden sonra özellikle Ehl-i kitab’ın topyekun hak dini kabul etmeleri gerekirken böyle olmadığı belirtilmiş; bunlardan bir kısmının İslam’a yöneldiklerine, diğerlerinin ise aynı inkar üzere kaldıklarına dikkat çekilmiştir. Peki, Beyyine Suresi’nin okunuşu ve anlamı nasıldır?
BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh.
BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.
2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5- Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.
6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.
7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.
_______________________________________________
***Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/kurani-kerim#trans/tr.kuranyolu/1:1
***Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/podcast
***Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor:
TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/
PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast
MOBİL UYGULAMASI https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat
Ayrıntılı bilgi: https://www.fikriyat.com/kultur-sanat/2020/07/10/dijital-medyaya-yeni-bir-soluk-getiren-mecralar-fikriyatcom-ve-vav-radyo
------------------------------------------------------------------------------
Bilgi: Sitemizde ve sosyal mecralarımızda bulunan içeriklerimizi kaynak göstermek şartıyla paylaşabilirsiniz.
_____________________________________________
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Medine’de nazil olan Beyyine suresi 8 ayetten oluşur. Adını birinci ayette geçen ve “kesin...
Amenerrasulü duası, Kur'an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresinin son iki ayetidir...
Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda...
Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında “sıddîk...
Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine...
"İnsan, kıyamet günü sevdiği ile beraber olacaktır." Tirmizî, Deavât, 98