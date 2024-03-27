Bedir’i diğer savaşlardan ayıran nedir?

Her savaş yıkar.

Her savaş mazlumları ortaya çıkarır.

Her savaş kan ve gözyaşı akıtır.

Ama Bedir öyle mi?

Allah Resulü Bedir ile savaşın da bir ahlakı olduğunu gösterir. Peki, diğer savaşlardan Bedir'i ayıran nedir?

Bedir aslında Mekke ve Medine güzergahında küçük bir kasaba.

Hicretin 2. yılında büyük bir ticaret kervanı Müslümanların malını alıp Ebû Süfyân ile Suriye'ye yola çıkar.

Hz. Peygamber (SAV) bunu haber alınca ashabını toplar ve kervandaki malların çokluğunu, muhafız sayısının azlığını da açıklayarak bu kervanı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyler.

Hz. Peygamber (SAV), 12 Ramazan'da, yerine Abdullah b. Ümmü Mektûm'u bırakarak Medine'den hareket eder.

Diğer taraftan Suriye'den dönen Ebû Süfyân, Hz. Peygamber'in (SAV) baskın yapacağını haber alır ve Kureyşliler'den yardım ister.

Bunun üzerine toplanan 1000 kişilik Ebû Cehil kumandasındaki ordu, Mekke'den yola çıkar.

Kureyşliler, Cuhfe'ye geldiklerinde kervanın kurtulduğunu, savaşa gerek kalmadığını öğrenmelerine rağmen ordularının büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yola devam ederler.

Ramazan'ın on yedisi, bir cuma günü, her iki ordu Bedir'e doğru yola çıkar.

Hz. Peygamber (SAV), Bedir kuyularına Kureyşliler'den daha önce ulaşır.

Hubâb b. Münzir'in tavsiyesiyle kendileri için en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla kapattırır.

Savaş başladığı andan itibaren Allah'ın yardımı da başlar.

Savaş mübarezelerin sonuçlanmasından sonra Bedir, Müslümanların kesin zaferiyle sona erer.

Sahabeler ile istişare sonunda Peygamberimiz (SAV), esirlerden fidye alınmasına karar verir. Fidye veremeyenlerin ise Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacağını söyler.

Yani Bedir, Hz. Peygamber'in (SAV) askerî dehasını, stratejik kabiliyetini gösterir. Aynı zamanda bu savaş, İslâm'ın büyük bir itibar kazanmasını sağlar ve Hz. Peygamber, İslâmiyet'i tebliğ için daha geniş imkânlara sahip olur.

Sunucu/Editör: Betül SAV

Kurgu: Ayşe Nur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik

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