Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ardından büyük bir sevinçle karşıladığımız Ramazan Bayramı sabah erken saatlerde eda edilen Ramazan Bayramı namazı ile başlar. İbadethaneleri dolduran müminler hep beraber Hak Teala'ya dua ederek mağfiret ve günahlardan kurtuluşlarını talep ederler. Senede sadece iki defa kılındığı için sıklıkla unutulan ve karıştırılan bayram namazının kılınışını sizler için anlattık. "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?" sorularının yanıtları burada. İşte adım adım bayram namazı kılınışı.

Bayram Namazı iki rekattan oluşur.

Evvela niyet edelir:

"Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

Niyet ettikten sonra ;

1. Rekat:

- Tekbir alınır ve eller bağlanır.

- Sübhaneke duası okunur.

- Sonra tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- Sonra 2. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.

- Ardından 3. tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam, Fatiha suresi ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur.

- Rüku ve secde yapılarak 2. rekâta kalkılır.

2. Rekat:

-İmam, Fatiha suresi ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- Sonra 2. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.

- Ardından 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.

- Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur. Tahiyyat , Salli-Barik duaları okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

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