Yol ver Türk'ün bayrağına

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çırpınırdın Karadeniz' klibi
İki devletin sevinçte, kederde, savaşta ve barışta beraber olduğunu gösteren en güzel örneklerden...
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında karşı saldırı başlattı. İşte Ahaber'in Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sözlerinden derlediği video klip...
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İki devletin sevinçte, kederde, savaşta ve barışta beraber olduğunu gösteren en güzel örneklerden...
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı...
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