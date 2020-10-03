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Yol ver Türk'ün bayrağına

Yayınlanma Tarihi: 03.10.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 18:18

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında karşı saldırı başlattı. İşte Ahaber'in Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sözlerinden derlediği video klip...

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