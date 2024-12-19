Süleyman Şah’ın türbesinin yeri neden üç kez değiştirildi?

Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye Milli Ordusu Karakozak Köprüsü'ne kadar olan kısmı almış durumda. Edinilen bilgilere göre bölgede daha önce Süleyman Şah'ın türbesi bulunuyordu. Fakat terör olaylarından ötürü Süleyman Şah'ın naaşı, Eşme köyüne taşınmıştı. Peki, bu türbe tam olarak nerede ve hikayesi nedir? Süleyman Şah'ın türbesi ve naaşının taşınma sürecini sizler için anlattık.

🔸 Son günlerde Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye Milli Ordusu Karakozak Köprüsü'ne kadar olan kısmı almış durumda. Edinilen bilgilere göre bölgede daha önce Süleyman Şah'ın türbesi bulunuyordu.

🔸 Fakat terör olaylarından ötürü Süleyman Şah'ın naaşı, Eşme köyüne taşınmıştı. Peki, bu türbe şu an nerede ve hikâyesi ne, ne zaman inşa edildi? Gelin benden dinleyin.

🔸 Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesidir. Rivayetlere göre şanlı komutan, 1086 yılında iki muhafızıyla birlikte Fırat Nehri'ni geçerken şehit olur. Bunun üzerine naaşı bölgede bulunan Caber Kalesi'ne defnedilir.

🔸 Tarihi değeri olan Caber Kalesi, Kuzey Suriye'de Fırat Nehri'nin orta kısmının sol sahilinde ve Rakka'nın elli kilometre batısında, volkanik bir tepe üzerine konumlanmıştır. Caber adı kaleye, Selçuklular döneminde verilmiştir. Bu isim kaleyi ele geçiren ve aynı zamanda bir harami olan Ca'ber b. Sâbık el-Kuşeyrî'den gelmektedir

🔸 Selçuklu Sultanı Melikşah Halep seferi esnasında Caber Kalesi'ni haramilerden temizletir ve kaleyi zapt eder. Zaman içinde farklı devletlerin eline geçen kale bir dönem Osmanlı himayesine de girer.

🔸 Caber Kalesi, Osmanlı himayesindeyken Rakka kazasına bağlanmış bir belde olarak karşımıza çıkar. Burası 1918 senesine gelindiğinde İngilizler tarafından işgal edilir. Bunun ardından Suriye'ye bağlanmış ve uzun yıllar Fransa mandası olarak kalmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması ile sınırlarımızın dışında kalan Caber Kalesi için 1921 yılında Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılır.

🔸 Buna göre Türk Mezarı'nın bulunduğu nokta Türkiye'ye bırakılmış olur, bu durum Lozan Antlaşması'nda da kabul edilmiştir. Ankara Antlaşması'nın 9. maddesi ve Lozan Antlaşması'nın 3. maddesine göre Caber Kalesi'nde muhafız bulundurmak ve Türk bayrağı çekme hakkı Türkiye Cumhuriyeti hükumetine verilmiştir.

🔸 Türkler için manevi bir değer taşıyan bu kale ve Süleyman Şah'ın türbesi, kalenin eteklerindeki kümbette yer alır. Caber Kalesi, Fırat Nehri'nin sol kıyısında bulunmakta. Bir zaman sonra bölgede baraj çalışması başlatılmış bu da türbeyi sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.

🔸 Bundan ötürü 1973 yılında Ankara ve Şam hükumeti bir araya gelmiş ve yapılan müzakereler sonucu türbenin başka bir noktaya taşınma kararı alınmış. Yapılan antlaşmaya göre Süleyman Şah Türbesi, 1975 senesinde Fırat'ın doğu kıyısında yer alan Karakozak köyüne taşınır.

🔸 Türbenin muhafazası Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri birlik tarafından sağlanmaya başlanmış. Süleyman Şah Türbesi ve Süleyman Şah Saygı Karakolu, 2015 yılında DAEŞ tehdidi altına girmiştir.

🔸 Bu tehdit nedeniyle Karakozak'taki türbe ve karakol, Şah Fırat Operasyonu ile Suriye içinde Türkiye sınırına yakın Eşme köyüne taşınma kararı alınmış.Türbenin taşınması sınırın üç ayrı noktasından giren birliklerce bir gece yarısı gerçekleştirilmiştir.

🔸 (Parantez açıp şunu söylemek istiyorum, bir ülkenin kendi sınırları dışında kalan topraklarına eksklav deniyor. Süleyman Şah türbesinin buluduğu yer ise ülkemizin tek eksklavı.)

🔸 Son günlerde bir zamanlar Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak'ın teröristlerden temizlenmiş olduğu haberlerini alıyoruz. Bu durum ise türbenin yeniden eski yerine taşınmasının önü açmış bulunuyor. Evet, Süleyman Şah türbesinin yeri tam 3 kez değiştirildi.

🔸 Sizce türbe eski yerine taşınacak mı ya da taşınmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Editör/Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Ayşenur AKYOL

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