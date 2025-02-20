Orta Doğu Masası 2. Bölüm - Ekrem Kızıltaş Anlattı: Suriye'de Yeni Süreç Nasıl İlerleyecek?

Her bölümünde Orta Doğu'nun farklı meselelerinin ele alındığı Orta Doğu Masası'nın ikinci bölümünde Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Suriye'de sona eren 61 yıllık Baas iktidarının ardından yeni sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattı.

Ekrem Kızıltaş "Orta Doğu Masası"nın yeni bölümnde Suriye'de yeni sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattı:

"İdlip'ten başlayıp Halep, Hama, Humus üzerinden Şam'a uzanan ve ülke yönetimini ele alan arkadaşların şu ana kadar aykırı hareketlerini görmedik. Farklılıkların bir arada nasıl yaşayacağı konusunda onlara zannediyorum gerekli eğitimler 2016'dan beri verildi."

Editör

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Ayşenur Akyol

Kamera:

Serkan Hervenik

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