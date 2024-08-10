Olimpiyatta "Mahşerin Dört Atlısı" ile verilmek istenen mesaj neydi?

2024 Paris Olimpiyatları açılış seremonisinde en dikkat çeken anlardan biri de soluk bir atın sahneye girmesiydi. Bu, Mahşerin Dört Atlısı'nın sonuncusuydu. Peki, bu ne anlama geliyor? Mahşerin Dört Atlısı nedir ve isimleri neler?

🔸 2024 Paris Olimpiyatlarının açılışında en dikkat çeken anlardan biri de soluk benizli, bir atın sahneye girmesiydi. Bu, Mahşerin Dört Atlısı'nın sonuncusuydu.

🔸 Pagan ve Ezoterik inanca göre Mahşerin Dört Atlısı'nın ortaya çıkması kıyametin habercisi, bu da dünyanın sonu demek.Olimpiyatların açılış programında gözümüze sokulan soluk renkli at, en tehlikelisi.

🔸 Tam olarak belirgin bir rengi dahi olmayan atın binicisinin ismi "Ölüm" Hıristiyanlığın kutsal kitabında bu atın ortaya çıkması, dünyanın dörtte birine ölüm saçılması demek. Ölümlere ise savaş, kıtlık, salgın hastalıklar ve vahşi hayvanların sebep olacağı inanılıyor.

🔸 I. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan İspanyol gribi, yaklaşık olarak yirmi milyon insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu sayı doğrudan savaşta ölen asker ve sivilden çok daha fazlasıydı.

🔸 O yıllarda her üç kişiden biri bu salgına yakalanmış ve toplamda 500 milyon kişi hastalanmıştı. Yine ilerleyen yıllarda başka salgın hastalıklar ölümlere yol açmaya devam etmişti.

🔸 2019 yılında ortaya çıkan Covid- 19 ise yine şahit olduğumuz en trajik salgınlardan biriydi. Salgın hastalıklar, savaşlar, kıtlıklar gördük ve her geçen gün artarak görmeye devam ediyoruz.

🔸 Açılış programında Mahşerin Dört Atlısı'ndan en tehlikesinin vurgulanması, "her çıkan olayın arkasında biz vardık ve dünyanın sonunu yani kıyameti de biz haber veriyoruz" mesajı gibi algılanmasını istediler.

🔸Sonuç olarak Batı artık şeytani ritüellerini gizlemiyor ve elindeki bütün kozları oynuyor.Soluk benizli at figürü ve sergiledikleri diğer tiyatrolarla güya dünyaya korku salmayı amaçlayan Batı güruhuna A'raf suresinin 187. ayeti ile seslenmiş olalım:

"Ne zaman gelip çatacak?" diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki: "Onun hakkındaki bilgi sadece rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O (kıyamet), göklere de yere de ağır gelecektir! Sizi ansızın yakalayacaktır!" Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi Allah katındadır, fakat insanların çoğu bunu bilmezler."

Seslendiren: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Ayşenur Akyol

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