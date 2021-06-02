İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi ziyarete açıldı

Çamlıca, İstanbul'un en güzel noktalarını gören tepelerin başında geliyor. Doğal güzellikleri ile dillere destan olan Çamlıca'da bir ilke daha imza atıldı. 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un 568. fetih yıl dönümünde resmen hizmete açıldı.

NASIL GİDİLİR, ÜCRETLER NE KADAR?

➡ Kule, pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek.

➡ İndirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip ücretlendirme var. Tam ücret 60 TL, indirimli ücret ise 30 TL olarak açıklandı.

➡ Kuleye ulaşımda iki güzergah belirlendi. Çamlıca Camisi'nden başlayan güzergahla veya Altunizade ve Acıbadem metrodan toplu taşıma ile kuleye ulaşabilirsiniz.

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Teknik ve mimari özellikleri...

📌 Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip…

📌 Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı…

📌 Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği ise 168 metre…

📌 369 metre yüksekliğe ulaşan kule, 9 büyüklüğünde depreme karşı dirençli bir şeklide inşa edildi.

📌 Teknik katlarının üzerinde seyir katları, restoran katı ve cafe katları yer alıyor.

📌 Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında 16,7 milyon renk tonu kullanıldı.

📌 Kule , 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor.

📌 Kulenin 33. ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor.

📌 Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.

📌 Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.

📌 Ziyaretçiler bilet alarak kuleyi gezebilecek.

📌 Kulenin tasarımında, tarihimizin önemli bir simgesi olan lale çiçeğinden esinlenildi.

📌 Kulenin ana aksı, lalenin köklerini ve besleyici gövdesini simgeliyor.

📌 Güneşe doğru yükseldikçe yapılandırılan seyir terası ve restoran katları henüz açılmamış lale tomurcuğunu simgeliyor.

🌳 Tüm bu bilgilerin yanında kule çevresindeki sosyal alanlara, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç dikildi.

🌳 Ülkemize yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi.

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Editör: Özge Özkul

Kurgu: Ahmed Helal

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