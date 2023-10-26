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İsrail'in Ekonomik Gücü ve Boykotun Rolü

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 13:59

Hindistan'da İngiliz mallarını boykot etmeyle başlayan süreç bağımsızlığa uzanmıştı. ABD aslında bir boykot eylemi olan Boston Çay partisi sayesinde kurulmuştu. 2013 ve 2014'te gerçekleşen boykotlar İsrail'in 6 milyar dolar kaybetmesine sebep olmuştu.

İsrail, nasıl her istediğinde Filistin'e saldırıyor?

Terör devleti, askeri ve siyasi gücünü aslında arkasındaki geniş ekonomik ağdan alıyor. Yiyecekten temizliğe, kıyafetten bilişime uzanan geniş bir yelpazede dünyada en çok tercih edilen ürünler İsrail patentli...

Hatta bu ürünlerin dağıtım ağları, lojistik merkezleri bile İsrail menşeli. Bu durum, İşgalcilerin daha rahat ve özgüvenli şekilde Müslümanlara saldırmalarına zemin hazırlıyor. Günümüze dek gerçekleşen boykotlar genellikle kısa süreli ve etkisiz olsalar da İsrail'in gücünü yer yer kırdı

Çünkü İsrail'in kasasına girmeyen her kuruş mühimmatını azalttı. Özellikle Müslüman ülkelerde İsrail mallarının sıklıkla tercih edilmesi ise trajikomik bir hadise...

"Benim boykot etmemle ne değişecek" tavrı maalesef boykotun etkisini kırıyor...

Unutmayalım!

2006 yılında Danimarka'da yaşanan karikatür krizinde Danimarka menşeli Arla firması günde 1,36 milyar dolar zarar etmiş ve 3'te 1 oranında küçülmüştü.

Hindistan'da İngiliz mallarını boykot etmeyle başlayan süreç bağımsızlığa uzanmıştı. ABD aslında bir boykot eylemi olan Boston Çay partisi sayesinde kurulmuştu. 2013 ve 2014'te gerçekleşen boykotlar İsrail'in 6 milyar dolar kaybetmesine sebep olmuştu.

Müslümanlar olarak İsrail ürünlerine karşı göstereceğimiz reaksiyon zulmün maddi kaynağını kesecek.

Aklımızdan çıkarmayalım!

Almadığımız her boykot ürünü sayesinde bir çocuk hayatta kalabilir. İsrail ürünlerine yapacağımız geniş katılımlı boykotla Filistin'deki katliamın önüne geçebilir, İsrail'i silahsız bırakabiliriz.

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