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İnsanlar neden yalnız yaşamayı tercih ediyor?

Yayınlanma Tarihi: 18.02.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:45

Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı 2023 yılından bu yana yaklaşık 5,2 milyonu aştı. Yani Türkiye’de tek kişilik hane halkı sayısı yaklaşık 5,2 milyon oldu. Bu hane halkları en çok İstanbul’da, en az Bayburt’ta bulunuyor. Peki, bu 5 milyon insan neden yalnız yaşamayı tercih ediyor? Mikrofonu sizlere uzattık.

Sunucu/Editör:

Betül SAV

Kurgu-Kamera: Serkan Hervenik

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