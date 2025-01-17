Gazze'de Ateşkes Sonrası Neler Olacak? I Zahide Tuba Kor

📌Ateşkes maddeleri bize ne anlatıyor? 📌Bundan sonra #Gazze'yi neler bekliyor? 📌Netanyahu durdurulabilecek mi? 📌Biden ve Trump anlaşmayı kendilerine mal etmeye çalışarak neyi planlıyor? 📌İşgalcilerin anlaşmaya sadık kalacağını öngörüyor musunuz?

Arabulucu ülke Katar, 13 Ocak Pazartesi günü İsrail ve #Hamas'a nihai taslağı sunmuştu. Gazze'de #ateşkes için nefesler tutuldu. Bu umut baki kalacak mı, anlaşma maddeleri neyi anlatıyor?

📞 Orta Doğu uzmanı Zahide Tuba Kor ile konuştuk.