Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Gündem Gazze'de Ateşkes Sonrası Neler Olacak? I Zahide Tuba Kor

Gazze'de Ateşkes Sonrası Neler Olacak? I Zahide Tuba Kor

Yayınlanma Tarihi: Ocak 17, 2025 11:29 Güncelleme Tarihi: Ocak 17, 2025 11:28

📌Ateşkes maddeleri bize ne anlatıyor? 📌Bundan sonra #Gazze'yi neler bekliyor? 📌Netanyahu durdurulabilecek mi? 📌Biden ve Trump anlaşmayı kendilerine mal etmeye çalışarak neyi planlıyor? 📌İşgalcilerin anlaşmaya sadık kalacağını öngörüyor musunuz?

Arabulucu ülke Katar, 13 Ocak Pazartesi günü İsrail ve #Hamas'a nihai taslağı sunmuştu. Gazze'de #ateşkes için nefesler tutuldu. Bu umut baki kalacak mı, anlaşma maddeleri neyi anlatıyor?

📞 Orta Doğu uzmanı Zahide Tuba Kor ile konuştuk.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Süleyman Şah’ın türbesinin yeri neden üç kez değiştirildi?

Süleyman Şah'ın türbesinin yeri neden üç kez değiştirildi?

Zenginlerin gençlik iksirinin çocuklarla bağlantısı ne?

Zenginlerin gençlik iksirinin çocuklarla bağlantısı ne?

Sincan değil Doğu Türkistan

Sincan değil Doğu Türkistan

Türklerin Ortak Alfabesi

Türklerin Ortak Alfabesi

Savunma Sanayi’nin unutulmaz isimleri

Savunma Sanayi'nin unutulmaz isimleri

Batılıların Sömürgeleştirdiği Ülke: Nijerya

Batılıların Sömürgeleştirdiği Ülke: Nijerya

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Zafer Gazze’nin! 466 gün yiğitçe direndi ve kazandı

Zafer Gazze'nin! 466 gün yiğitçe direndi ve kazandı