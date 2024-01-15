Dünyaca ünlü sanatçılar "Emel Mathlouthi ve Maher Zain" şarkılarıyla Filistin'in sesi oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki çocukların duygularını, yaşadıkları travmaları ve içinde bulundukları zorlu koşulları sanat aracılığıyla haykırıyor. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da açılan sergi, yabancı sanatçıların da ilgi odağı oldu. Lübnan asıllı İsveçli Müslüman şarkıcı, söz yazarı Maher Zain ile Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi de sergiyi ziyaret etti. Filistin için özel bestelenen şarkılarının klip çekimleri gerçekleştirildi.

Bu sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler hissettiniz?

Emel Mathlouthi: Bu sergi çok güçlü, çok dokunaklı, duygulanmamak elde değil. Bu çizimleri görmek de çok önemli, dünyanın Gazze'yi çocukların gözünden görmesi önemli. Tüm bu çizimler aslında şiddet ile ilgili olsa bile, bu gerçekten üzücü çünkü çocukların başka bir şey hakkında çizim yapmasını istersiniz ve gerçekten böyle bir serginin dünyayı dolaşıp Avrupa ve Amerika'ya gitmesini ve tüm dünyanın bunu görebilmesini umuyorum.

Bu sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler hissettiniz?

Maher Zain: Beni ilk etkileyen şey açıkçası çocukların çok açık sözlü, çok dürüst ve çok direkt olmalarıydı. İsveç'te büyüdüm ve okulda bize 'Ne olursa olsun çizin' diye sorduklarını hatırlıyorum. Çünkü içinizde ne varsa onu görmek istiyorlar. Mutluysanız, mutlu değilseniz, sorunlarınız varsa vs. Bu çizimlerde çocukların gerçekte ne kadar travmatik olduklarını görebilirsiniz. Bu görselleri kim çizdiyse, aslında tüm bu görselleri zihinlerinde yaşıyorlardı, biliyorsunuz. Bu bir travma. Gördüğünüz gibi çok etkileyici, çok karanlık. Hiçbirimizin gerçekten kendimizi onların yerine koyamayacağımızı ve neler yaşadıklarını hayal edemeyeceğimizi düşünüyorum. Gerçekte ne yaşadıklarını hiçbir zaman anlayamayacağımızı düşünüyorum. Ve yine tüm bu görüntüler çok çok etkileyici ve size bu çocukların derinliklerinde neler olduğunu, travmayı gösteriyor. Allah onların yardımcısı olsun, kolay değil, kesinlikle kolay değil.

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