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Dünya Konforunu Amaçlayan Anlayış Biçimi: Sekülerizm

Yayınlanma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:14 Güncelleme Tarihi: Aralık 30, 2024 13:14

Özellikle gençler arasında karşılık bulan "sekülerizm", kişinin kendisi için rahat, konfor dolu bir yaşam istemesi ve buna uygun bir yaşamı arzulamasıdır. Lakin bu uğurda çabalamak temel ahlaki ilkelerin kaybına da yol açmakta. Son yıllarda tehlikeli bir bataklığa dönüşen Sekülerizm konusunu Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile konuştuk.

Sekülerizm özellikle sosyal bilimlerin mutlaka derinlemesine incelemesi, üzerinde durması gereken bir konu haline dönüştü. Adına "dünyevileşme" olarak da bir isim verdiğimiz Sekülerizm, insanın kendisinin insan olarak çok değerli olduğu, her şeyin en güzeline layık olduğunu, insanın asla bir şeye inanmak gibi bir durumla mecbur bırakılmasının söz konusu olmayacağı, her şeyin insanın rahatı ve konforu için olması gerektiğini düşünen bir anlayış biçimidir.

Sekülerizm, dünyayı o kadar büyük bir etki altına almıştır ki doğudan batıya hangi dine mensup olursa olsun her bir toplumu etkileyen ancak sosyal medya veya iletişim imkanlarının iyi olmadığı yerlerin etkisinden kendisini bir parça koruyabildiği bir kasırgadır. İnsana bir yaratıcıya inanma ihtiyacının olmadığını telkin ederek kendi nefsini, egosunu tanrılaştıran bir anlayıştır.

Editör

Özge Özkul
Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Ayşenur Akyol

Kamera:

Serkan Hervenik

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