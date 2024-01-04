Ben Filistinliyim Kısa Filmi

ABD'de yaşayan Filistinli bir kızın hikayesini konu alan "I Am From Palestine" (Ben Filistinliyim) adlı ödüllü animasyon kısa film, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk binlerce kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından YouTube'da izlemeye sunuldu.

🔹 İşgalci İsrail'in işlediği uluslararası suçlar ve Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği hak ihlalleri toplumun pek çok kesimi tarafından protesto ediliyor. ABD'de yaşayan Filistinli bir kızın hikayesini konu alan "I Am From Palestine" isimli kısa film meseleyi Amerikalıların gözünden yansıtıyor.

🔹 Kısa film, ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah'nin yaşadıklarını konu alıyor. Her alanda gündeme taşınan Filistin meselesi haklı davasını duyurmayı sürdürüyor.

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