Merhametin Gölgesinde: Aileler Evliliğin Neresinde Olmalı? I Sabahat Yazıcı I Aile Akademisi Bölüm 2

Aile Akademisi'nin ikinci bölümde; evlilikte ailelerin rolünü, ilişkiyi sağaltan kavramları ve yıpratan yaklaşımları Sabahat Yazıcı ile tüm yönleriyle ele alıyoruz. Hem aile büyükleri hem de evli çiftler için rehber niteliğinde bir sohbet sizi bekliyor.

00:00 Aileler evliliğin neresinde olmalı?

03:53 Aileler tavsiye ile mi destek olmalı?

05:10 Ailede mahremiyetin önemi

07:50 Ailede dengeyi sağlamak

18:00 Ailede terapi desteğine ne zaman başvurulmalı?

25:50 İlişkide merhametin azaldığını hissedebilir miyiz?

28:40 Evlilikte hayatımıza almamız ve çıkarmamız gereken kavramlar

34:55 Evlilikte denge neye benziyor?