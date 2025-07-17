Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Fikriyat Akademi Merhametin Gölgesinde: Aileler Evliliğin Neresinde Olmalı? I Sabahat Yazıcı I Aile Akademisi Bölüm 2

Merhametin Gölgesinde: Aileler Evliliğin Neresinde Olmalı? I Sabahat Yazıcı I Aile Akademisi Bölüm 2

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:10

Aile Akademisi'nin ikinci bölümde; evlilikte ailelerin rolünü, ilişkiyi sağaltan kavramları ve yıpratan yaklaşımları Sabahat Yazıcı ile tüm yönleriyle ele alıyoruz. Hem aile büyükleri hem de evli çiftler için rehber niteliğinde bir sohbet sizi bekliyor.

00:00 Aileler evliliğin neresinde olmalı?
03:53 Aileler tavsiye ile mi destek olmalı?
05:10 Ailede mahremiyetin önemi
07:50 Ailede dengeyi sağlamak
18:00 Ailede terapi desteğine ne zaman başvurulmalı?
25:50 İlişkide merhametin azaldığını hissedebilir miyiz?
28:40 Evlilikte hayatımıza almamız ve çıkarmamız gereken kavramlar
34:55 Evlilikte denge neye benziyor?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 15. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 15. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İman Bölümü 40-42. Bâblar - 17. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İman Bölümü 40-42. Bâblar - 17. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 14. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 14. Bölüm

Karakalem Dersleri 5. Bölüm: Elma Çizimi I Fikriyat

Karakalem Dersleri 5. Bölüm: Elma Çizimi I Fikriyat

Geçinmeye Gönüllü Olmak: Aile Olma Yolunda Evlilik Mefhumu - Aile Akademisi Bölüm 1

Geçinmeye Gönüllü Olmak: Aile Olma Yolunda Evlilik Mefhumu - Aile Akademisi Bölüm 1

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 13. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 13. Bölüm

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Tekirdağ’da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Tekirdağ'da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

İsrail’in yok ettiği tarih: Meğaribe

İsrail'in yok ettiği tarih: Meğaribe

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar