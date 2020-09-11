Sadettin Ökten anlatıyor: “Sabret, Şükret, Seyret”

Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’ın şiirin kanatlarına tutunarak gerçekleştirdikleri uzun soluklu, bir çağrışımlar denizinde yol alan doğaçlama sohbetlerinin hediyesi; Dünyaya Geldim Gitmeye ve Aşk ile Anı Seyretmek, bir üçlü esasında… Turkuvaz Kitap tarafından yayımlanan bu önemli eserlerin her satırında insan; elindeki imkânları, daha soylu bir hayat sürmek için seferber etmek zorunda. Bir yaşam kılavuzu mahiyetinde olan eserlerin muhtevasıyla ilgili Sadettin Ökten şöyle bir tanım yapıyor: “Bir üçlü olan “Sabret, Şükret, Seyret” İslam medeniyet tasavvurunun büyük bir öğesi olan tasavvufi anlayıştan kaynaklanıyor.”

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