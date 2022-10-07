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Mevlid sadece Süleyman Çelebi'ye mi ait?

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 16:48

Süleyman Çelebi’nin yazdığı Vesület'ün Necat ile bugünkü mevlid arasındaki çeşitli farklar bulunuyor? Bu soruda akla 'Mevlid' eserinin kimin olduğu sorusunu getiriyor. Fikriyat yazarlarından Prof. Dr. İsmail Güleç konuya açıklık getirdi.

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