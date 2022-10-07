Mevlid sadece Süleyman Çelebi'ye mi ait?

Bir çift yürek
Marla Morgan'ın Avustralya Aborjinlerine konuk olduğu günlerini anlattığı kitabı "Bir çift...
Süleyman Çelebi’nin yazdığı Vesület'ün Necat ile bugünkü mevlid arasındaki çeşitli farklar bulunuyor? Bu soruda akla 'Mevlid' eserinin kimin olduğu sorusunu getiriyor. Fikriyat yazarlarından Prof. Dr. İsmail Güleç konuya açıklık getirdi.
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